التحقيق مع طبيبة سعودية دعمت شركة خاصة.. وخالفت الأنظمة

نايف السالم(صدى):

أحالت صحة جدة اليوم الأربعاء، طبيبة سعودية تعمل كمساعدة مدير مستشفى حكومي بجدة، إلى التحقيق، إثر سمحاها لشركة أدوية ومستلزمات للأطفال خاصة، بالدخول والتوعية عن الرضاعة الطبيعية لمدة شهرين، دعايا لمنتجها.

وقالت صحة جدة، إن مساعدة مدير المستشفى قامت بالتعميم على المراكز الصحية بالسماح لمندوبي إحدى الشركات بالدخول للمراكز الصحية لمدة شهرين، بغرض التوعية في مجال الرضاعة الطبيعية.

وأكدت الصحة أنه على الفور قام مدير المستشفى بإيقاف التعميم والتأكيد على عدم السماح، بمثل تلك الإجراءات لتعارضها مع الأنظمة والتعليمات.

وأشارت الصحة إلى أن الشركة المشار لها معروفة في مجال آخر لا علاقة له بالرضاعة، مؤكدة أن المسألة وسيلة للوصول إلى عمل دعائي داخل مرافق الصحة والترويج لمنتج معين، وإيهام المستهلكين بأنه منتج معتمد من وزارة الصحة.

ووجعت الإدارة المختصة بالتعميم على كافة المرافق التابعة لصحة جدة، بعدم السماح لأي شركة خاصة بالدخول للمرافق الصحية.