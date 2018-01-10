بالصور.. انطلاق ” بويك لاكروسيه أفينير 2018 ” بطابع كاديلاك

متابعات(صدى):

في قطاع السيارات الفاخرة يمكن اعتبار سيارات بويك سيارات راقية وليست فاخرة ولكنها تحاول تخطى هذا الحاجز من خلال طرحها موديل لاكروسيه أفينير الذي يعتمد على أهم اصدارات الشركة السيدان الرائدة لاكروسيه, وتتداخل أفينير في قطاع سيارات كاديلاك ورغم عدم اعلان سعر السيارة بصورة رسمية ولكن تقارير أكدت أن السعر المتوقع يبلغ 45.795 ألف دولار.

وهذا يعني زيادة بنسبة 3.700 دولار عن أفضل اصدارات لاكروسيه التي يبلغ سعرها 42.095 دولار وزيادة 14 ألف دولار على لاكروسيه 2017 التي كان سعرها 32.990 دولار. ومقارنة بموديلات كاديلاك, فمبلغ 46 ألف دولار يمكن المشترين من الحصول على CTS المتوسطة الحجك أو XTS ولكن الموديل الأعلى لدى الشركة CT6 يبلغ سعره في حدود 54 ألف دولار.

وستأتي لاكروسيه أفينير مجهزة بصورة كاملة لتواكب كل هذا المال الذي سينفق للحصول عليها ولكن هناك خيارات اضافية ترفع سعر هذا الطراز الى 47.995 دولار وهو خيار الدفع الكلي للعجلات. وتقدم الشركة كذلك انكلاف أفينير بسعر يبلغ 54.495 دولار.

