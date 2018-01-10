بالصور .. صفقات أندية دوري المحترفين من برنامج مواهب مواليد المملكة

ماجد محمد(صدى):

خرج اجتماع شركة الاتحاد السعودي لكرة القدم مع أندية دوري المحترفين لاستعراض ملفات اللاعبين المدرجة أسماؤهم ضمن قائمة اللاعبين الموهوبين من مواليد المملكة، بـ 7 تعاقدات مع اللاعبين الموهوبين.

نادي النصر

وقع نادي النصر مع اللاعب سالم علي يحي، بمبلغ 500 ألف ريال. ويبلغ يحي من العمر 18 سنة، وسيلغب في مركز الظهير الأيمن.

نادي الرائد

وقع الرائد مع اللاعب عبدالباسط سليمان عبدالله، البالغ من العمر 21 سنة، بمبلغ 100 ألف ريال، مع استكمال المفاوضات مع شركة الاتحاد، وسيلعب في حراسة المرمى.

نادي الاتحاد

ووقع الاتحاد مع اللاعب أحمد هادي بالخير، ليلعب بمركز صانع الألعاب، بمبلغ 200 ألف ريال، على أن يتم تسجيله في فترة الانتقالات الصيفية، ويبلغ بالخير 20 عام.

نادي الفيصلي

واتفق الفيصلي مع اللاعب موسى عيسى مصطفى، صاحب الـ 23 عام، بمبلغ 100 ألف ريال، مع استكمال المفاوضات مع شركة الاتحاد. ليلعب في مركز الطرف الأيمن.

نادي الباطن

كما اتفق نادي الباطن مع اللاعب محمد بشير سوقي، البالغ من العمر 20 عام، بمبلغ 100 ألف ريال، مع استكمال المفاوضات مع شركة الاتحاد. ليحتل مركز الظهير الأيمن.

نادي الفيحاء

وتعاقد نادي الفيحاء مع اللاعب أحمد عماد الدين أنديجاني، صاحب الـ 24 عام، بمبلغ 105 آلاف ريال، مع استكمال المفاوضات مع شركة الاتحاد. ليلعب بمركز قلب الدفاع.

نادي الهلال

وقد تعاقد الزعيم مع اللاعب أحمد أشرف الفقي، بمبلغ 100 ألف ريال، مع استكمال المفاوضات مع شركة الاتحاد. للعب بمركز طرف اليمين، ويبلغ الفقي 24 عام.