استعدادا لمواجهة الأخضر.. روسيا تواجه المنتخب النمساوي وديا

ماجد محمد(صدى):

يخوض المنتخب الروسي مباراة وديه في مواجهة نظيره النمساوي، والتركي، في 30 مايو، و5 يونيو على الترتيب.

وأعلن الاتحاد الروسي، اليوم الأربعاء، عن إقامة مباراة روسيا والنمسا في إنسبروك، بينما يستضيف المنتخب التركي في موسكو ، وذلك قبل 9 أيام من خوض المباراة الافتتاحية للمونديال أمام الأخضر .

ويواجه أيضًا المنتخب الروسي نظيريه البرازيلي والفرنسي في وديتين أخريين، في موسكو وسانت بطرسبرغ 23 و27 مارس المقبل، على الترتيب؛ استعدادًا للمونديال.