بالفيديو.. ” ضرب حتى الإغماء ” هذا ما تفعله ” الباسيج ” في الإيرانيين
وثق مقطع فيديو، قيام قوات الباسيج في إيران بضرب المتظاهرين ضد النظام الإيراني، بشكل مروع يفتقد لكل معاني الإنسانية، حتى الإغماء.
وتستمر مظاهرات الشعب الإيراني، احتجاجاً على زيادة الأسعار وسياسة الحكومة الخارجية، مطالبين بسقوط نظام ” الملالي ” ومرشد الثورة الإسلامية ” خامنئي ” .
هذا مايفعله "الباسيج" بحق المتظاهرين في #إيران "ضرب حتى الإغماء" #مظاهرات_ايران#تظاهرات_سراسري pic.twitter.com/mIPDEC9ipB
— قناة وصال (@Wesal_TV) January 10, 2018
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