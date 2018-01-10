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بالصور.. الاجتماع الأول للجنة تحسين المواقع بدومة الجندل

بالصور.. الاجتماع الأول للجنة تحسين المواقع بدومة الجندل
علي العنزي(صدى):

ترأس الدكتور طلال بن مشل التمياط، محافظ دومة الجندل، اليوم الأربعاء الاجتماع الأول للجنة تطوير وتحسين المواقع بالمحافظة.

وقال الحساب الرسمي لإمارة منطقة الجوف عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” ترأس محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط الاجتماع الأول للجنة تطوير وتحسين المواقع بمحافظة دومة الجندل ، والتي تم تشكيلها بتوجيه من سمو أمير المنطقة، وبحضور أعضاء اللجنة وذلك لتحسين المواقع الخدمية والسياحية وأماكن التنزه والحدائق والطرق الرئيسية وتطويرها “.


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