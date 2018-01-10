بالصور.. الاجتماع الأول للجنة تحسين المواقع بدومة الجندل
ترأس الدكتور طلال بن مشل التمياط، محافظ دومة الجندل، اليوم الأربعاء الاجتماع الأول للجنة تطوير وتحسين المواقع بالمحافظة.
وقال الحساب الرسمي لإمارة منطقة الجوف عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” ترأس محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط الاجتماع الأول للجنة تطوير وتحسين المواقع بمحافظة دومة الجندل ، والتي تم تشكيلها بتوجيه من سمو أمير المنطقة، وبحضور أعضاء اللجنة وذلك لتحسين المواقع الخدمية والسياحية وأماكن التنزه والحدائق والطرق الرئيسية وتطويرها “.
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