بالفيديو.. هيفاء حسين تكشف حقيقة اعتزالها
كشفت الفنانة هيفاء حسين عن حقيقة قرار اعتزالها المجال الفني ، مؤكده ، انها لم تكن تقصد اعتزال الفن نهائيا بل التوقف عن العمل في المجال الفني لحين ايجاد ما بتناسب مع المستوى الذي تقدمه .
وقالت هيفاء في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بانستجرام ، أنها لا تريد أن تظهر بشكل ضعيف، أو نص أو إنتاج أو تنفيذ ركيك، يؤثر على مستوى الأعمال، وإلى أن تجد العمل المناسب، ستطل مرة ثانية، مؤكدة أنها لن تترك الفن نهائيًّا، وتترك جمهورها، وقدمت شكرها للإعلامي مصطفي الآغا الذي قام بالتواصل معها للاستفسار عن خبر اعتزالها.
شكرا لكم جميعا على تمسككم بوجودي في حياتكم وهالشي اكيد يخليني ابدا ما افكر في اعتزال الفن بمعنى الكلمة .. لانكم جزء اساسي من نجاحاتي ووقفتوا معاي ودعمتوني سوى كنتم اهل وزملاء واصدقاء او اعلاميين او معجبين .. انتم مصدر قوتي لمواجهة الصعاب في مجال يصعب فيه اختيار الافضل شكر خاص لابوكرم على الكلام الطيب اللي قلته في حقي واتصالك على عيني وعلى راسي @mustafa_agha1 وشكر موصول ايضا للاعلاميين واصدقائي الاعزاء جميل الشايب من السعودية وسكينة الطواش واحمد جناحي من البحرين ودارين شبير والكثيرين على رفضهم لاني ابتعد عن هالمجال وفعلا احسست بمحبتي اكثر في هالموقف احبكم جميعا وان شاء الله دوم اشوفكم في نجاح وتألق #تصبحون_على_خير @sakinaaltawash @aljana7i @jameel_alshaib
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