بالفيديو.. هيفاء حسين تكشف حقيقة اعتزالها

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة هيفاء حسين عن حقيقة قرار اعتزالها المجال الفني ، مؤكده ، انها لم تكن تقصد اعتزال الفن نهائيا بل التوقف عن العمل في المجال الفني لحين ايجاد ما بتناسب مع المستوى الذي تقدمه .

وقالت هيفاء في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بانستجرام ، أنها لا تريد أن تظهر بشكل ضعيف، أو نص أو إنتاج أو تنفيذ ركيك، يؤثر على مستوى الأعمال، وإلى أن تجد العمل المناسب، ستطل مرة ثانية، مؤكدة أنها لن تترك الفن نهائيًّا، وتترك جمهورها، وقدمت شكرها للإعلامي مصطفي الآغا الذي قام بالتواصل معها للاستفسار عن خبر اعتزالها.