بالفيديو.. هيفاء حسين تكشف حقيقة اعتزالها

شكرا لكم جميعا على تمسككم بوجودي في حياتكم وهالشي اكيد يخليني ابدا ما افكر في اعتزال الفن بمعنى الكلمة .. لانكم جزء اساسي من نجاحاتي ووقفتوا معاي ودعمتوني سوى كنتم اهل وزملاء واصدقاء او اعلاميين او معجبين .. انتم مصدر قوتي لمواجهة الصعاب في مجال يصعب فيه اختيار الافضل شكر خاص لابوكرم على الكلام الطيب اللي قلته في حقي واتصالك على عيني وعلى راسي @mustafa_agha1 وشكر موصول ايضا للاعلاميين واصدقائي الاعزاء جميل الشايب من السعودية وسكينة الطواش واحمد جناحي من البحرين ودارين شبير والكثيرين على رفضهم لاني ابتعد عن هالمجال وفعلا احسست بمحبتي اكثر في هالموقف احبكم جميعا وان شاء الله دوم اشوفكم في نجاح وتألق #تصبحون_على_خير @sakinaaltawash @aljana7i @jameel_alshaib

