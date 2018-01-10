الحمدان يصدر تعميما للجهات الحكومية بتحوير الوظائف وفق فترات محددة

علي القحطاني(صدى):

أصدر وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، تعميما إلى الجهات الحكومية بتحديد فترات التحوير، تنفيذا للمرسوم الملكي الكريم بالموافقة على الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1439/1440).

وتتضمن المرسوم في البند 14، صلاحية وزير الخدمة المدنية في تحوير وتخفيض الوظائف بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

وأشار التعميم إلى أهمية تحديد لجان التحوير والتخفيض للوظائف العليا والوظائف بالمرتبة العاشرة فما دون، فضلا عن تحديد ممثلي الجهات الحكومية في لجان التحوير.