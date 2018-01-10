بالفيديو.. محاولة انتحار فتاة إيرانية تحت مظلة ظلم الملالي

طهران(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو انتحار لفتاة إيرانية أثناء المظاهرات التي تشهدها مدن إيران منذ أسبوعين.

وظهر في الفيديو فتاة إيرانية تقف أعلى جسر مدينة أصفهان محاولة الانتحار، في حين يقف رجال الدفاع المدني أسفل الكوبري باذلين جهودهم لإنقاذ الفتاة.

وتعكس محاولة انتحار الفتاة حالة الشعب الإيراني وما وصل إليه بعد 40 عامًا من سرقة نظام الملالي لثورة الشعب الإيراني الراغب في التغيير للأفضل، ليؤكد فشل الملالي ونهبه لأموال الشعب وتدهور حاله.

