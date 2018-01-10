رغم العرض الضخم.. لوكاكو ترك إيفرتون بسبب ” مشعوذة “

ماجد محمد(صدى):

فجر فرهاد مشيري مالك نادي إيفرتون، مفاجأة حول سبب مغادرة لاعبه روميلو لوكاكو، عن صفوف النادي، على الرغم من عرض مبلغ ضخم عليه.

وأوضح ” مشيري ” أنه عرض على اللاعب مبلغ ضخم مقارنة بعروض الأندية الأخرى، وحين جاء ليوقع عقد التجديد، تلقى اتصال من والدته، عرقل الاتفاق.

واستكمل ” مشيري ” : ” قال اللاعب إن والدته كانت في رحلة إلى أفريقيا ورأت مشعوذة ما تقول إن عليه الانتقال إلى تشيلسي “.

ورحل اللاعب عن صفوف إيفرتون بسبب رسالة مشعوذة، وفضل اللعب في نادي مانشستر يونايتد.

يذكر أن لوكاكو يتصدر قائمة هدافي يونايتد هذا الموسم برصيد عشرة أهداف في 21 مباراة .