الأمن العام يكشف ملابسات واقعة السطو المسلح بالخبر

خالد الضبيبي(صدى):

كشف الأمن العامة، عن هوية الجناة، الذين قاموا بعملية سطو مسلح على سوبر ماركت بمحافظة الخبر، مؤكدة التعامل مع الأمر على الفور، وضبط الجناة، والتحقيق في الواقعة.

وأكد الحساب الرسمي للأمن العام عبر موقع تويتر، أنه في تمام الساعة السابعة من صباح يوم الثلاثاء، تبلغ مركز العمليات الأمنية عن تعرض محل لبيع المواد الغذائية بمحافظة الخبر للسطو، من قبل شخصين أحدهما يحمل سلاحا، وتمكن البائع وشخص آخر بالإمساك بالجناة.

وباشرت دوريات الأمن الإنتقال للمحل على الفور ورصد الجناة، أثناء محاولتهما الهرب، وتبين أنهما مواطنيين في العقد الثالث من العمر كانا بحالة غير طبيعية، وأحالت أوراق القضايا لفرع النيابة العامة بمحافظة الخبر.