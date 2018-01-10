تدشين النسخة القطرية من مسلسل ” GOT ” المليء بالمؤامرات والانقلابات

طلال الضوي(صدى):

دشَن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، النسخة القطرية من المسلسل العالمي ” GOT ” الذي يتحدث عن لعبة العروش في العالم، حيث رأى النشطاء أن هناك تشابهاً كبيراً بين أحداث المسلسل وبين ما تشهده قطر من انقلابات ومؤمرات للاستيلاء على الحكم.

وحظت الشيخة موزة زوجة حاكم قطر، والرأس المدبرة لكافة تحركات الأمراء والمسؤولين هناك، بدور الشخصية الشهيرة التي جسدتها سيرسي لانيستر في المسلسل، وهو الأكثر كرهاً لمتابعين المسلسل الشهير، لأنها تحب تدبير النقلابات وقتل الملوك بالمسلسل.

وكشف النشطاء، عن وجود تشابه كبير بين أحداث المسلسل التي تقوم في دولة ” ويستروس ” الأسطورية، بما يحدث في قطر من مؤامرات وانقلابات.

وتطرق النشطاء إلى مشهد red wedding الذي حدث في المسلسل وكان مليء بالمذابح والاعتداءات الجسدية، الذي أسهم فيه ” اللانيستر ” لخيانة عائلة ” ستارك ” لمعارضتهم في الحكم، محذرين من احتمالية حدوثه في قطر.