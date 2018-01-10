القبض على مضيفة طيران لتهريبها العملات مستغلة مهنتها

نيودلهي(صدى):

أستغلت مضيفة طيران هندية تُدعى ” ديفشي كولشريشثا ” مهنتها لمساعدة مواطن هندي يُدعى ” أميت مالهوترا ” الذي يدير شبكة لتهريب العملات ، في تهريب اعماله المخالفة له من المطار .

حيث ألقت شرطة دلهي القبض على ديفشي ، لتهريبها 500 ألف دولار ، تم العثور على بعضهم محشو بداخل حذاءها ، وبعضهم مدسوسين داخل حقيبة مستحضرات التجميل الخاصة بها، وبعد التفتيش بأمتعتها وجدوا معها 100 جنيه إسترليني.

وأكدت وسائل إعلام هندية ، أن الرحلة أقلعت من دلهي وكانت متجهة لهونج كونج، وبناء على المعلومات التي جاءت من مصادر الشرطة أن العقوبة ستنال أيضًا المسئولين عن أجهزة الأشعة السينية لعدم كشفهم عن الموضوع.