القبض على مضيفة طيران لتهريبها العملات مستغلة مهنتها
أستغلت مضيفة طيران هندية تُدعى ” ديفشي كولشريشثا ” مهنتها لمساعدة مواطن هندي يُدعى ” أميت مالهوترا ” الذي يدير شبكة لتهريب العملات ، في تهريب اعماله المخالفة له من المطار .
حيث ألقت شرطة دلهي القبض على ديفشي ، لتهريبها 500 ألف دولار ، تم العثور على بعضهم محشو بداخل حذاءها ، وبعضهم مدسوسين داخل حقيبة مستحضرات التجميل الخاصة بها، وبعد التفتيش بأمتعتها وجدوا معها 100 جنيه إسترليني.
وأكدت وسائل إعلام هندية ، أن الرحلة أقلعت من دلهي وكانت متجهة لهونج كونج، وبناء على المعلومات التي جاءت من مصادر الشرطة أن العقوبة ستنال أيضًا المسئولين عن أجهزة الأشعة السينية لعدم كشفهم عن الموضوع.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41214 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهلون العقوبه ,,