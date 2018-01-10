الخطوط السعودية تحقق قفزة كبيرة في حركة السفر بين قارات العالم

علي القحطاني (صدى):

نجحت الخطوط السعودية النقال الوطني بالمملكة، من أن تحقق قفزة كبيرة بلغت نسبتها 70% ، في عدد الضيوف المواصلين بين وجهاتها الدولية، مرورا بالمملكة خلال العام الماضي 2017، وشملت الحركة العابرة على شبكة السعودية معظم قارات العالم .

وقال المهندس صالح بن ناصر الجاسر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية أن حركة العابرة تعد مورد مهم من موارد شركات الطيران ،موضحا أن التوسع في استثمار الحركة العابرة يأتي ضمن المبادرات الرئيسية لبرنامج التحول لتعزيز تواجد الناقل الوطني على مستوى النقل الدولي .

وأضاف النمو الكبير في أعداد الضيوف لشريحة الحركة العابرة يعبر عن النمو المتواصل للأداء التشغيلي لـ ” السعودية ” ، وبالذات على القطاع الدولي ، مع توالي وصول الطائرات الجديدة وانضمام (60) طائرة من أحدث ما أنتجته مصانع الطائرات للأسطول خلال العامين الماضين،

وأشار الجاسر أن الموقع الجغرافي المتميز للملكة يعد له أهمية إستراتيجية ومحفزا للتوسع والاستثمار في حركة السفر العابرة بين قارات العالم ، موضحا أن الخطوط السعودية تعمل على تطوير الأداء والخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية والتوسع في التشغيل الدولي عن طريق تدشين وجهات جديدة وتنمية حجم الحركة العابرة .