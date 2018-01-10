دراسات علمية تكشف أسباب الاكتئاب عند المرأة

القاهرة(صدى):

قال الدكتور المصري سعيد عبد العظيم، أستاذ الطب النفسى بكلية طب القصر العينى، إن الدراسات العلمية أثبتت ارتفاع نسبة الاكتئاب فى السيدات عن الرجال، وينتج ذلك لأسباب كثيرة منها أسباب عضوية، ومنها تغير الهرمونات فى المرأة ومرورها بمراحل عديدة منها الدورة الشهرية، فقد يصاحبها فى كثير من الأحيان اضطرابات مزاجية، وأيضا زيادة هرمونات الاستروجين والبروجسترون أثناء الحمل مما ثصيب اكتئاب الحمل، ولكن لن تصاب جميع السيدات به، والمعرضات للاكتئاب النساء اللاتى لديهن استعداد وراثى.

وأوضح أن من الأسباب العضوية الأخرى التى تزيد من الاكتئاب عند النساء اكتئاب ما بعد الولادة، لأن الهرمونات أثناء الحمل ترتفع وبعد الولادة تنخفض بشكل كبير، وخطورتها أنها قد تتفاعل مع المخ .

وأشار دكتور سعيد عبد العظيم إلى أن السبب العضوى الآخر إصابة النساء بالاكتئاب هى مرحلة سن اليأس، ابتداء من عمر 40 إلى 50، فتقل الهرمونات ويتوقف المبيض عن العمل مما يسبب اكتئابا، وأيضا اكتئاب مرحلة الشيخوخة تتساوى فيها المرأة مع الرجل والسبب ضعف المخ بحكم سن الشيخوخة.

ويضيف أستاذ الطب النفسى أنه بالنسبة للبعد الاجتماعى المرأة تكون مقهورة ولم تأخذ حقها، ووجود عدم المساواة بين المرأة والرجل فى العديد من المجتمعات، كما أن المرأة يوجد عليها أعباء مضاعفة فى كل المجتمعات، وأيضا العوامل الخارجية والظروف الاقتصادية والاجتماعية تزيد من الأزمات.