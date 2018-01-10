مسؤول إسرائيلي يستفز العرب بملابس جيش الاحتلال .. والمغردون يلقنونه درسا قاسيا

عادل الحربي(صدى):

لقن المغردون العرب إسرائيل ضربات قاسية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردًا على تعليق مسؤول إسرائيلي على واقعة العثور على ملابس تحمل كتابة بالعبرية وعلم إسرائيلي بالمملكة.

وعلق أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، قائلًا: ” حتى الملابس الإسرائيلية تثير الرعب في العالم العربي ” .

وعن حقيقة الملابس، دون: ” هذه الملابس التي باعها دكان ملابس في السعودية ليست بدلات عسكرية إسرائيلية بل ملابس حركة الكشافة الشبابية الإسرائيلية كما كتب عليها بالعبرية والعربية والإنجليزية ” .

وأضاف: ” لماذا هذا الخوف والهلع من ملابس تحمل العلم الإسرائيلي؟ ” .

لتنهال عليه تعليقات العرب، في شجاعة واستبسال، معلقين: ” ليس خوف بل قرف واشمئزاز منكم ومن ريحتكم ” .

وهاجمه أحد المغردين قائلًا: ” المقصد نحن لا نراكم الا كيان صهيوني مغتصب ومحتل ومدعوم من انظمة عالميه صهيونية مثل اميركا وبريطانيا ولكن زوالكم قريب ” .

وترد أخرى بلكمة قوية، ” ليس هلع ولكن رؤية العلم الاسرائيلي تثير الغثيان في المواطن المسلم الحقيقي وهناك ملايين صلاح الدين الايوبي بيننا ” .