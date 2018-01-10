محافظ جدة يتسلم تقرير الإدارة العامة للدفاع المدني لعام 1438

نايف السالم(صدى):

تسلَم صاحب السمو الملكي، الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، اليوم الأربعاء، تقرير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة لعام 1438 هـ، والذي قدَمه الدكتور طلال بن إبراهيم مدير الإدارة العامة للدفاع المدني.

وثمَن سمو الأمير، الجهود الوقائية والتوعوية التي يبذلها منسوبي الإدارة العامة للدفاع المدني، مهيباً بالشركات والمصانع وكافة أفراد المجتمع بالالتزام بأنظمة وتعليمات السلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

كما اطلع على عرض موجز عن التقرير والذي اشتمل على إحصائيات الحوادث والحالات التي باشرتها الإدارة وأعمال السلامة والحملات الميدانية والأنشطة والفعاليات التي شاركت بها الإدارة والبرامج التأهيلية لمنسوبي الإدارة.

وتسلَم سموه، تقرير حفل اليوم العالمي للتطوع، بالإضافة إلى تقرير التجربة الفرضية التي نفذت يوم الثلاثاء 24/3/1439هـ، لسقوط طائرة ركاب بالمحافظة.

