بالفيديو.. مواطن يوثق تصرفات غريبة لمجموعة من الشباب قرب حاويات المساجد

سعيد العجل(صدى):

رصد مواطن تحتفظ ” صدى ” بكافة بياناته، تصرفات غريبة لأحد الشباب بالقرب من حاويات جمع الأثاث والملابس المستعملة في محيط المساجد.

وأظهر الفيديو الذي التقطه المواطن، ترجل شاب من سيارته بالقرب من إحدى حاويات جمع الأثاث، واقترابه من الحاوية ثم نظر إلى داخلها، ومن ثم عاد إلى سيارته مجددًا وغادر المكان.

الغريب أن الراكب خرج من زجاج السيارة ولم يفتح الباب للخروج.

فيما شعر قائد المركبة بكاميرا المواطن تراقبة فحاول الفرار عند إحدى الإشارات قبل أن توثقه كاميرا المواطن.