في مشهد متكرر.. مدرب الأرسنال يشاهد مباراة تشيلسي من المدرجات

ماجد محمد(صدى):

يشاهد مدرب الأرسنال الفرنسي آرسين فينغر، اليوم الأربعاء، مباراة فريقه في مواجهة تشيلسي من المدرجات، في مشهد متكرر، حيث تكرر الأمر ذاته خلال لقاء الفريقين في الدوري في فبراير الماضي.

وفي هذا السياق قال” فينغر ” في تصريحاته قبل المباراة: ” يجب أن أقول إنها مباراة العام الماضي كانت تجربة سيئة جداً، غير مريحة على الإطلاق، شعرت بالغرابة، نعم، لم تكن تجربة تبعث على السرور” .

يذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أوقف فينغر 3 مباريات؛ نظرًا لـ ” سوء السلوك ” حيال الحكام في المباراة بين ناديه ووست برومتش ألبيون، في إطار الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.