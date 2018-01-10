” إمارة مكة ” تعلن افتتاح جسر تقاطع بريمان

نايف السالم(صدى):

أعلنت إمارة منطقة مكة، افتتاح جسر تقاطع بريمان على طريق ” بريمان-هدى الشام ” ؛ لتسهيل حركة السير وفك الاختناقات المرورية لمنطقة شرق جدة.

ويعتبر الجسر البالغ طوله 1.2كم، وبه 4 مسارات لكل اتجاه، أحد المحاور التي تربط المحافظة بالطرق المؤدية لمكة والمدينة.

وأكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، العمل حاليا على استكمال المشروع أسفل التقاطع.