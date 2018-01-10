” إمارة مكة ” تعلن افتتاح جسر تقاطع بريمان
أعلنت إمارة منطقة مكة، افتتاح جسر تقاطع بريمان على طريق ” بريمان-هدى الشام ” ؛ لتسهيل حركة السير وفك الاختناقات المرورية لمنطقة شرق جدة.
ويعتبر الجسر البالغ طوله 1.2كم، وبه 4 مسارات لكل اتجاه، أحد المحاور التي تربط المحافظة بالطرق المؤدية لمكة والمدينة.
وأكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، العمل حاليا على استكمال المشروع أسفل التقاطع.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25267 ] نشر منذ 2 ساعتين
يشيخ روحوا الله يسعدكم دنيا وآخره😘😘😘
ذبحنا زحام طريق الحرمين
إن شاءالله تخف الزحمه👏👏👏👏👏👏