المرشان: القيادة منحت قضية المخدرات اهتمامها للحفاظ على أبناء الوطن

عادل الحربي (صدى):

قال اللواء الدكتور سعيد بن ناصر المرشان قائد كلية الملك خالد العسكرية، خلال انطلاق فعاليات الملتقى التثقيفي في البيئات العسكرية ،أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، أعطوا اهتمام كبير لقضية المخدرات من أجل الحفاظ على أبناء الوطن الغالي .

وقال الحساب الرسمي للأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات اليوم الأربعاء ، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” قائد كلية الملك خالد العسكرية اللواء د./ سعيد بن ناصر المرشان خلال انطلاق فعاليات الملتقى التثقيفي في البيئات العسكرية : قيادتنا الرشيدة أولت قضية المخدرات الاهتمام الكبير للقضاء على هذا الداء الذي يتطلب تكاتف جميع المؤسسات الحكومية والأهلية للحفاظ على أبناء وطننا الغالي “.