الأولمبي العراقي يكتسح نظيره الماليزي برباعية

ماجد محمد(صدى):

حقق المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الفوز على نظيره الماليزي بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا 23 عاما، ملعب تشانغشو في الصين.

وأحرز الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، والثاني في الدقيقة 28 من الشوط الأول، والهدف الثالث في الدقيقة 56، والرابع والأخير بالدقيقة 61 من زمن الشوط الثاني.

وبذلك يأتي الأولمبي العراقي في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، في حين انتظار نتائج مباراة الأولمبي السعودي والأردني.