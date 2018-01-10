بالفيديو.. الروبوت ” صوفيا ” تمشي بعد حصولها على ساقين

أماني الغامدي(صدى):

كشفت شركة ” هانسون روبوتيكشن ” ، المصممة لأذكى روبوت في العالم ” صوفيا ” الحاصلة على الجنسية السعودية، أنها منحت الروبوت ساقين للمشي لكن مشيتها بدت كوحش أكثر منها مشية امرأة شابة.

من جانبه، صرَح كبير العلماء في ” هانسون ” ، الدكتور بن غورتزل، بأن الساقين يعدا جزء من سعي الشركة لمنح ” صوفيا ” مجموعة كاملة من التجارب الإنسانية.

يذكر أن شركة ” هانسون ” وقعت عدة اتفاقيات مع شركة Rainbow Robotics ” ، وشركة DASL ” ؛ للتعاون من أجل جعل الروبوت ” صوفيا ” إنساني بالكامل.

httpsv://youtu.be/lCFQkB-KLsE