مواطن يقطن بالبحرين يتلقى مخالفة مرورية مسجلة بالرياض
تلقى المواطن سالم العمري، الاثنين الماضي، مخالفة مرورية من خلال رسالة نصية وموقع أبشر، وتشمل المخالفة على الوقوف خطأ في الدائري الشمالي بالرياض.
وتفاجأ العمري بنص المخالفة، لأنه غادر المملكة ورحل إلى البحرين، وكانت أخر زيارة له للرياض منذ أسبوع مضى.
وناشد العمري، الإدارة العامة للمرور، ببحث هذه المخالفة، وتبين الأمر إذا كان بالخطأ أم ماذا، خاصة وأن السيارة المسجل المخالفة باسمها معه بالمملكة البحرينية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25267 ] نشر منذ 2 ساعتين
معقوله للحين
ماتم حل مشكلةاللخبطه هذي🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25267 ] نشر منذ 2 ساعتين
أتوقع والله أعلم
هذا توقع مني فقط
كثير نشاهد سيارات تحمل لوحات جمركية
البحرين وعمان والأمارات
أتوقع في تشابهه🤔
هبلبل[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
لا تشابه ولا حاجة بس فساد واحد من الموظفين يشيل المخالفات عن خويه ويحطها بأسماء ناس ثانيين 😈💻🖌️🗞️
صارت معي لما توفى الوالد الله يرحمه أجيت أطلع خروج وعودة وإذ اكتشفت علي مخالفتين!! لما دخلت عالنظام أشوف التفاصيل لقيت المخالفتين كل وحدة مسجلة بمدينة وبينهن 10 ثواني! بس إيش أسوي اضطريت دفعت ألف ريال زوراً وبهتاناً علشان أقدر أسافر 😟
الحمد لله على كل حال واللي سواها فيي إن شاء الله يلقاها في نفسه 👐🏻