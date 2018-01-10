مواطن يقطن بالبحرين يتلقى مخالفة مرورية مسجلة بالرياض

نايف السالم(صدى):

تلقى المواطن سالم العمري، الاثنين الماضي، مخالفة مرورية من خلال رسالة نصية وموقع أبشر، وتشمل المخالفة على الوقوف خطأ في الدائري الشمالي بالرياض.

وتفاجأ العمري بنص المخالفة، لأنه غادر المملكة ورحل إلى البحرين، وكانت أخر زيارة له للرياض منذ أسبوع مضى.

وناشد العمري، الإدارة العامة للمرور، ببحث هذه المخالفة، وتبين الأمر إذا كان بالخطأ أم ماذا، خاصة وأن السيارة المسجل المخالفة باسمها معه بالمملكة البحرينية.