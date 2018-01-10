  • الأربعاء 10

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مواطن يقطن بالبحرين يتلقى مخالفة مرورية مسجلة بالرياض

مواطن يقطن بالبحرين يتلقى مخالفة مرورية مسجلة بالرياض

مواطن يقطن بالبحرين يتلقى مخالفة مرورية مسجلة بالرياض
نايف السالم(صدى):

تلقى المواطن سالم العمري، الاثنين الماضي، مخالفة مرورية من خلال رسالة نصية وموقع أبشر، وتشمل المخالفة على الوقوف خطأ في الدائري الشمالي بالرياض.

وتفاجأ العمري بنص المخالفة، لأنه غادر المملكة ورحل إلى البحرين، وكانت أخر زيارة له للرياض منذ أسبوع مضى.

وناشد العمري، الإدارة العامة للمرور، ببحث هذه المخالفة، وتبين الأمر إذا كان بالخطأ أم ماذا، خاصة وأن السيارة المسجل المخالفة باسمها معه بالمملكة البحرينية.


الوسوم:, , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة

لا تشابه ولا حاجة بس فساد واحد من الموظفين يشيل المخالفات عن خويه ويحطها بأسماء ناس ثانيين 😈💻🖌️🗞️
صارت معي لما توفى الوالد الله يرحمه أجيت أطلع خروج وعودة وإذ اكتشفت علي مخالفتين!! لما دخلت عالنظام أشوف التفاصيل لقيت المخالفتين كل وحدة مسجلة بمدينة وبينهن 10 ثواني! بس إيش أسوي اضطريت دفعت ألف ريال زوراً وبهتاناً علشان أقدر أسافر 😟
الحمد لله على كل حال واللي سواها فيي إن شاء الله يلقاها في نفسه 👐🏻

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *