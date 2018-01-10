” تاسي ” يستعيد مستوى الـ 7300 نقطة.. والموازي يتراجع عن سقوطه الهامشي

علي القحطاني(صدى):

سجل مؤشر الأسهم السعودية ” تاسي ” ارتفاعًا، اليوم الأربعاء، بعد تراجعه على مدار الجلستين الماضيتين، ويعود مؤشر السوق الموازية ” نمو ” عن تراجعه الهامشي.

وحقق ” تاسي ” خلال تعاملات اليوم مكاسب 9.41 نقطة بنسبة 0.13% مقارنة بالجلسة السابقة، مستعيدًا مستوى الـ7300، ليغلق الجلسة عند 7300.37 نقطة.

كما أنهى مؤشر ” نمو ” جلسة اليوم مرتفعًا إلى 13.66 نقطة بنسبة 0.45% مقارنة بالجلسة السابقة، ليغلق هند 3036.68 نقطة.

وسجلت السيولة اليوم في كلأ من تاسي ونمو 2.9 مليار ريال و 926 ألف ريال على التوالي، ليسجل ” تاسي ” أدنى مستوى للسيولة في شهر ونصف.