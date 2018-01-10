الحجز وغرامة 3 آلاف درهم على السيارت المهملة دون تنظيف بأبو ظبي

أبوظبي(صدى):

أعلنت بلدية مدينة أبو ظبي بالإمارات، أنه سيتم الحجز على السيارات المهملة و المتروكة دون تنظيف في المدينة وتطبيق غرامة مالية تصل إلى 3000 درهم على صاحب السيارة.؛ حفاظًا على مظهر المدينة وحماية البيئة من أي ملوثات.

وأكدت البلدية أنه عند حضور المخالف إليها يعرض عليه التصالح مع البلدية ودفع 50% من قيمة المخالفة، ولكن عند تكرارها تتضاعف الغرامة بالإضافة إلىى تكاليف الحجز اليومية، والتي يتم حسابها على حسب نوع المركبة المسحوبة والمنطقة التي تم سحبها منها.

وأوضحت البلدية أنه تم إنذار 178 مركبة مهملة، خلال جولاتها التفتيشية على السيارات؛ لمواجهة ظاهرة المركبات المهملة المتروكة في الأحياء السكنية، والأماكن العامة لفترات طويلة دون الاهتمام بها، وتركها مغطاة بالأتربة.

ودعت البلدية أفراد المجتمع إلى المحافظة على مظهر سياراتهم وعدم تركها دون تنظيف؛ تفاديًا للحجز أو الغرامة المالية.