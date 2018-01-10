إحالة مخالفي المرور باستخدام الهاتف للمستشفيات.. إشاعة

علي القحطاني (صدى):

كشفت مصادر حقيقة الرسائل المتدولة على نطاق واسع بشأن عزم الإدارة العامة للمرور، بسحب رخص القيادة لمخالفي استخدام الهاتف، وإحالتهم إلى بعض المستشفيات للجلوس مع بعض المرضى ومساعدتهم.

وأعلنت المصادر أن الرسائل الصوتية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الأيام مجرد شائعات، ولم تصرح ” المرور ” بـأي أنباء حيال ذلك.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة صوتية لشخص يدعى إيقافه بسبب استخدام الهاتف، ومن ثم انتقل إلى المستشفى للجلوس مع المرضى.