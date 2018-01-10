” الاستثمار ” تنظم منتدى الأعمال السعودي الياباني الأسبوع المقبل

سعيد العجل(صدى):

يترقب المشهد الاقتصادي في المملكة مطلع الأسبوع المقبل انطلاق فعاليات منتدى الأعمال السعودي الياباني تحت شعار ” الرؤية السعودية اليابانية 2030 ” ، والذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار يوم الأحد 27 ربيع الآخر 1439هـ، الموافق 14 يناير 2018م، في فندق الفيصلية بمدينة الرياض، بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني السيد ” هيروشيجي سيكو ” ، ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر.

ويشارك في المنتدى نخبة من قيادات القطاع الحكومي ورجال الأعمال والاقتصاد والمبدعين في البلدين الصديقين، إضافة إلى أكثر من 60 شركة يابانية يمثلون قطاعات واعدة، كالصناعة، الطاقة، الكهرباء، البنية التحتية، الخدمات اللوجستية، الصحة، الترفيه، الزراعة والغذاء، تقنية المعلومات، البنوك والخدمات المالية.

وسيتضمن جدول أعمال المنتدى عدد من الجلسات والمحاور التي تشارك فيها نخبة من المتخصصين والمتحدثين من المملكة واليابان؛ لبحث متطلبات الوصول إلى شراكات فاعلة وناجحة لتوطين الاستثمارات النوعية بين الجانبين، وتنمية القطاعات الواعدة، ومناقشة أبرز الفرص الاستثمارية فيها؛ كالصناعة والطاقة والبتروكيماويات، والقطاع الصحي، والترفيه والمحتوى التقني، إضافة الى مناقشة أعمال اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه ” تيسير ” وجهودها في تحسين البيئة الاستثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي في المملكة.

كما تنظم الهيئة العامة للاستثمار على هامش المنتدى معرض ” استثمر في السعودية ” ، تستهدف من خلاله إبراز مقومات فرص الاستثمار التي تزخر بها مناطق المملكة في مختلف القطاعات، ويشارك فيه عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركات من القطاع الخاص؛ مما سيمكن ممثلي الشركات الاستثمارية اليابانية المشاركين في أعمال المنتدى الاطلاع على مجالات الاستثمار في المملكة، والالتقاء بنظرائهم من الشركات المحلية للخروج بشراكات استثمارية ناجحة.

يذكر أن اليابان تعد شريكاً هاماً للمملكة، إذ تعد أحد أكبر مصدري المنتجات المختلفة إلى السعودية، كما تعمل الدولتان على تحقيق حزمة من البرامج التنفيذية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، وتسعى لتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وذلك خلال منتدى الأعمال للرؤية السعودية اليابانية 2030 على هامش الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ إلى اليابان في شهر مارس من العام الماضي.