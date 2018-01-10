صرف العلاوة السنوية وبدل غلاء المعيشة لموظفي التعليم

عادل الحربي (صدى):

وجَه تعميم من غدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم، بصرف العلاوة السنوية لجميع موظفي جهاز الوزارة، بالإضافة إلى صرف بدل غلاء المعيشة بمقدار 1000 ريال لمدة سنة، التي نص عليها الأمر الملكي الكريم.

وشمل التعميم، نقل الموظفين من الدرجة التي يشغلونها إلى الدرجة التي تليها مباشرة بنفس المرتبة، باستثناء من صدر بحقه قرار حرمان العلاوة السنوية.

ويقدر مبلغ العلاوة السنوية للوظائف التعليمية للمستوى الأول 300 ريال، والمستوى الثاني 365 ريالاً، والمستوى الثالث 435 ريالاً، والمستويين الرابع والخامس 510 ريالات، والمستوى السادس 595 ريالاً .