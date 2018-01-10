” مراكش ” .. أكثر المدن جذبا للسياح السعوديين العام الماضي

مليكة فؤاد(صدى):

احتلت مدينة مراكش المرتبة الأولى ضمن أفضل المدن السياحية في المغرب والشرق الأوسط، وحافظت مراكش على اختيارات أكثر السياح السعوديين المتجهين إلى المغرب في عام 2017.

وقام بزيارة المغرب ما يقرب من 11 مليونا من بينهم 70 ألف سعودي، في عام 2017، ووصلت الإيرادات إلى 7.4 ميارات.

وأوضح المرصد المغربي للسياحة، أن سياحة المغامرات في جبال الأطلس والمناطق الصحراوية تعد من أفضل الأنماط السياحية في العام الماضي، من حيث جمال الطبيعة والحرية.

وبلغ عدد السياح الذين زاروا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يقرب من 80 مليون زائر عام 2017، ويذكر أن عددهم في 2015 كان 72 مليون زائر.