أمانة الرياض تؤكد على محاسبة الموظف المقصر

عادل الحربي (صدى):

أوضحت أمانة منطقة الرياض اليوم الأربعاء، أنه وفقا لمقطع الفيديو التي تم تداوله، وأظهر فيه موظف قام بتعطيل إجراءات استخراج رخصة لمحل المواطن الذي يدعى سلطان، مؤكدة أنه تم محاسبة الموظف المقصر.

وقال الحساب الرسمي للأمانة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” إشارة لما تم تداوله في مقطع فيديو للمواطن سلطان، والمتضمن تعطيل إجراءات استخراج رخصة لمحله “.

وأضاف:” أكدت الأمانة أنه تم التحقق من صحة الشكوى ، ومحاسبة الموظف المقصر، وبادرت فورا بإصدار رخصة لمحل المواطن وزيارته من قبل مسؤولي الأمانة والاعتذار له وتسليمه الرخصة في موقعه “.