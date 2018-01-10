النائب العام يكشف تفاصيل جديدة عن الموقوفين بـ ” الريتز ” ووصية الملك وولي عهده

نايف السالم(صدى):

كشف النائب العام الشيخ سعود المعجب عن تفاصيل جديدة حول الموقوفين في قضايا فساد المال العام.

وقال المعجب تصريحات صحفية إن عدد الموقوفين الذين رفضوا التسوية قليل جدا، وسيحالوا للمحاكمة ويطبق عليهم نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية، والتحقيقات في مراحل متقدمة.

وأضاف أنه لا حصانة لأحد وتستطيع النيابة العامة الادعاء على أي شخص، وأن هناك مذكرات اتهام في قضايا فساد بحق مشتبهين في الخارج .

وذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أوصاني بالعدل ومحاسبة من يستحق الحساب.