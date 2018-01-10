” الجمارك ” ترد على صورة الراكب المستلقى على ” أرض الحديثة “

عادل الحربي (صدى):

أعلنت هيئة الجمارك، أن جمرك الحديثة مُجهز بأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، إضافة أنه مدعوم بأجهزة الفحص عبر الأشعة التي تساعد على إنهاء إجراءات الفحص للسيارات بدقة عالية.

وجاء ذلك ردا على على الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تظهر أحد الركاب مستلقيا على أرض جمرك الحديثة.

وأشارت الجمارك، إلى استغلال هذه الحالات الإنسانية في محاولات تهريب، وإدخال المواد الممنوعة للمملكة، منوهة بأنها تتعامل مع هذه الحالات بعناية واهتمام لضمان صحتهم وسلامتهم.