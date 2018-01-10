بعد ابتزازها.. باكستان تعلق التعاون الاستخباراتي والعسكري مع واشنطن

إسلام آباد(صدى):

اعتزمت باكستان على إيقاف تعاونها مع الولايات المتحدة في المجال العسكري، ومجال عمل أجهزة الاستخبارات، نظرًا لفشل واشنطن العسكري واستخدام باكستان ككبش فداء.

وقال وزير الدفاع الباكستاني خورام داستجير خان، قمنا فعلا بوقف وتعليق التعاون واسع النطاق مع الولايات المتحدة في المجالين العسكري والاستخباراتي.

وأضاف خان، أن الولايات المتحدة تتعرض للهزيمة في أفعنستان رغم إنفاق مليارات الدولارات، وتحاول استخدام باكستان ككبش فداء