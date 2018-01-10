بالصور.. صحة مكة تبرم اتفاقية تفاهم وتعاون إستراتيجي مع شركة النهدي الطبية

حسين العلي(صدى):

عقدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة صباح اليوم إتفاقية مع شركة النهدي الطبية؛ لتحقيق تعاون مثمر بين المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة وشركة النهدي الطبية في مجال تقديم خدمات طبية و توعوية للمجتمع بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس ياسربن غلام جوهرجي.

وذكر المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة وبالتعاون مع شركة النهدي الطبية تعتزم اجراء عدة مبادرات تهتم بالتثقيف الصحي و التوعية و الوقاية من مسببات الامراض لعدة أسباب أهمها:

سعي الدولة لرفع مستوى جودة الخدمات الطبية التي تقدمها للمجتمع وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ و التي تهدف الى ايصال خدمات الرعاية الصحية في المملكة إلى كل المواطنين بطريقة عادلة يستوي فيها سكان المدن و القرى والهجر، وحرص شركة النهدي الطبية على العمل داخل إطار وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة والتي سيكون لها الإشراف المباشر على جميع المشاريع.

فقد تم التفاهم بين الطرفين على التعاون فيما بينهما على اطلاق المرحلة الأولى من مبادرة الرعاية الصحية المتنقلة و التي تهدف الى ايصال الخدمات الصحية للحجاج الى أماكن تواجدهم في مكة المكرمة إضافة إلى اطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرعاية الصحية المتنقلة و التي تهدف الى ايصال الخدمات الصحية للمواطنين في القرى و الهجر داخل نطاق عمل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، وتصوير فلم يوثق نجاح المرحلة الأولى من اطلاق مبادرة الرعاية الصحية المتنقلة و عرضه على قنوات مجموعة ام بي سي، و تصوير فيلم وثائقي عن مجهودات مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في (قافلة خادم الحرمين الشريفين الطبية)، و التي تعنى بتحجيج المرضى المنومين بمستشفيات وزارة الصحة وعرضه في جميع وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة بوزارة الصحة وشركة النهدي الطبية.

كما ستشارك شركة النهدي الطبية بمحاضرة طبية ووضع ركن لتثقيف السكري في فعاليات اليوم العالمي للسكري ٢٠١٨ و التي ستقيمه إدارة الصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة في إحدى المولات.

مبيناً أني صحة منطقة مكة المكرمة ملزمة بالاشراف العام على عمل مبادرة الرعاية الصحية المتنقلة و عمل جدول زمني لانطلاق القافلة في مرحلتها الثانية، وتسهيل مهمة فريق التصوير لتوثيق جميع المهمات و الاعمال مع توفير كل التصاريح اللازمة

وكذلك الاشراف العام على ترتيبات حفل اليوم العالمي للسكري ٢٠١٨

كما ستلزم شركة النهدي بتوفير باص قافلة الأمل الطبية للمشاركة في مبادرة الرعاية الصحية المتنقلة التي بدورها ستعمل تحت إشراف إدارة الصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة بناءا على جدول زمني متفق عليه من قبل الطرفين، وسيتم توفير 10 أجهزة AED (أجهزة الإنعاش القلبي) داخل الصيدليات و القوافل في موسم الحج

على أن تتحمل تكاليف تدريب الصيادلة على أجهزة AED (أجهزة الإنعاش القلبي) إضافة إلى تحمل تكاليف طباعة و تركيب الملصقات و الشعارات الخاصة بوزارة الصحة على عدد ١٣ باص من قافلة خادم الحرمين الشريفين الطبية، وتحمل كافة المصاريف والتكاليف الخاصة بتصوير الافلام الوثائقية .

واوضح العتيبي بأن العمل يبدأ بهذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها، ولمدة سنة هجرية، وتتجدد تلقائيا لمدة سنة ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر بعدم الرغبة في التجديد وذلك قبل نهايتها بثلاثة أشهر على الأقل، كما يمكن تعديل أو تنقيح هذه الاتفاقية فقط بموجب ملحق لاتفاقية التفاهم موقعة من الطرفين. حيث سيتولى قسم الصحة وخدمة المجتمع في شركة النهدي الطبية تنفيذ بنود هذه الاتفاقية مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الصحة العامة .