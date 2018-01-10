الصورة الأولى للطفلة الفلسطينية ” فرح ” بعد فصلها عن توأمها

حمود العنزي (صدى):

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، صورة للطفلة الفلسطينية حنين، بعد فصلها عن التوأم الطفيلي ” فرح ” ، في عملية بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض.

وتظهر الصورة الطفلة وهي نائمة، ومعلق بجسدها خراطيم الأجهزة الطبية؛ حفاظا على حياتها بعد عملية استغرقت قرابة 15 ساعة.

ونجح الفريق الطبي الجراحي بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة، في فصل التوأم السيامي، للمحافظة على حياة “حنين”؛ لأن فرح توأم طفيلي.