بالصور.. مهرجان ” ربيعنا أحلى ” يفتح أبوابة الخميس

سعيد العجل(صدى):

ينطلق غداً مهرجان ” ربيعنا أحلى ” بتنظيم مجلس التنمية السياحي بمحافظة جدة، وجمعية مراكز الأحياء بجدة ويستمر ٥٥ يوماً على مساحة ٣٥ ألف متر مربع على خلف على ايكيا وابيات.

ويعد المهرجان من أهمّ الوجهات العائلية في فترة الربيع حيث التسوّق للكبار والألعاب والترفيه للصغار، وحرص القائمون على المهرجان على إتاحة جميع المرفقات التي تسهل للعائلة الاستمتاع .

ويعتبر المهرجان داعما للأسر المنتجة حيث أقيمت خيمة كاملة للمنتجات اليدوية وبهذه المبادرة تساعد جمعية مراكز الأحياء على تكاتف المجتمع وتقوية الروابط الاجتماعية ، بالإضافة إلى تعزيز الدور السياحي لمدينة جدة.

يذكر أن مهرجان ربيعنا احلى يعد من أضخم المهرجانات في مدينة جدة في وقت الربيع، ويتضمن العديد من الفعاليات الممتعة لأفراد العائلة، بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى، ويضمّ خيمة للتسوّق وخيمة الأسر المنتجة الخاصة بالسيدات، وتضم الأعمال اليدوية المبدعة والمأكولات المتنوعة، كما يضم المهرجان قسماً خاصاً بالمطاعم والمأكولات وقسم الترفيه والألعاب وحديقة الحيوان، بالإضافة إلى خيمة السيرك والعروض المسرح حيث الجوائز والسحوبات اليومية والتي تتضمن الجوائز النقدية والسيارات والمجوهرات والتذاكر والكوبونات.

