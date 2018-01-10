بالفيديو.. تعرف على مزايا وخصائص ” هوية مقيم ” البديل الحديث لرخصة ” المقيمين “

عادل الحربي(صدى):

نشرت المديرية العامة للجوازات مقطع فيديو، أوضحت فيه تفاصيل حول ” هوية مقيم ” البديل الحديث لرخصة الإقامة الخاصة بالمقيمين.

وأوضحت الجوازات أن صلاحية الهوية خمس سنوات، ويتم تجديدها سنويًّا إلكترونيًّا، وتتميز الهوية بمواصفات أمنية عالية تقلل احتمالية التزوير والتلاعب بها، وترتبط كافة المعلومات إلكترونيًّا من المعلومات وصلاحية الهوية.

ولفتت أن ” هوية مقيم ” تصدر لأول مرة بعد طلب تنفيذ الخدمة إلكترونياً من خلال الخدمات الإلكترونية؛ سواء في ” أبشر ” أو ” مقيم ” ، ويتم طلب تسلمها عن طريق البريد السعودي خدمة “واصل ” ، دون الحاجة إلى مراجعة إدارة الجوازات لطباعتها.

وشددت على جميع المقيمين، ضرورةَ حمل ” هوية مقيم ” بصفة مستمرة داخل المملكة؛ مشيرة إلى أهمية المحافظة على ” هوية مقيم ” من الفقدان وعدم رهنها أو استخدامها لغير ما خُصصت له.