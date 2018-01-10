بالفيديو.. وصول المنتخب الأولمبي إلى ملعب تشانغشو استعدادا لمباراة الأردن
وصل لاعبو المنتخب الوطني الأولمبي، منذ قليل، إلى ملعب تشانغشو الصيني، استعدادا لمواجهة منتخب الأردن الأولمبي.
وتقام اليوم المباراة الافتتاحية للأخضر ببطولة كأس آسيا تحت 23 عام.
وتضم المجموعة الثالثة المنتخب الوطني وماليزيا والعراق والأردن.
📹 | شاهد.. مغادرة ووصول المنتخب الوطني الأولمبي إلى ملعب تشانغشو استعدادًا لمواجهة منتخب الأردن الأولمبي بعد قليل..#معاك_يالأخضر #السعودية_الأردن#AFCU23 pic.twitter.com/NMc5Lh3Qpc
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) 10 January 2018
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