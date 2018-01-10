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بالفيديو.. وصول المنتخب الأولمبي إلى ملعب تشانغشو استعدادا لمباراة الأردن

بالفيديو.. وصول المنتخب الأولمبي إلى ملعب تشانغشو استعدادا لمباراة الأردن
طلال الغامدي(صدى):

وصل لاعبو المنتخب الوطني الأولمبي، منذ قليل، إلى ملعب تشانغشو الصيني، استعدادا لمواجهة منتخب الأردن الأولمبي.

وتقام اليوم المباراة الافتتاحية للأخضر ببطولة كأس آسيا تحت 23 عام.

وتضم المجموعة الثالثة المنتخب الوطني وماليزيا والعراق والأردن.


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