مقتل 5 آلاف حوثيا في شهر معظمهم من ” القناديل “

فهمي محمد(صدى):

فقدت مليشيا الحوثي الإرهابية، أكثر من خمسة آلاف من عناصرها، خلال المواجهات مع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهات الساحل الغربي، خلال شهر ديسمبر الماضي.

وبيَنت تقارير حقوقية يمنية، أن المليشيا الإرهابي فقدت نحو 1200 من عناصرها في مختلف الجبهات، وسقط 360 منهم خلال المواجهات في صنعاء بين الميليشيات وأنصار الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، والتي انتهت باقتحام منزله ومقتله مع الأمين العام للمؤتمر الشعبي في 4 ديسمبر الماضي.

كما أفادت التقارير، بأن عدد قتلى المليشيا في صنعاء بلغ 313 قتيلاً، وفي محافظة ذمار لغ 151 قتيلاً، وتليها محافظة حجة بـ 135 قتيلاً، ثم صعدة بـ78 قتيلا، وبلغ عدد قتلى محافظة عمران 57 قتيلاَ، وفي الحديدة 31 قتيلاَ، وإب 26 قتيلاَ، وتعز 24 قتيلاَ، والجوف 12 قتيلاَ، والمحويت 12 قتيلاَ، والبيضاء 11 قتيلاَ.

وأشارت إلى أن نسبة 60% من قتلى المليشيا الإرهابية، هم من ” القناديل ” أبناء الأسر المقربة من زعيم ميليشيات التمرد الحوثي.

وعن الإصابات بين صفوف عناصر المليشيا الحوثية، أوضحت التقارير أن المصابين بلغوا نحو 3 آلاف فى مختلف الجبهات، إضافة إلى نحو 600 أسير تم القبض عليهم.