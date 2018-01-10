بالفيديو.. قوات الحوثي ترقص في باحة جامع الصالح

فهمي محمد(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبعض عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية وهم يرقصون داخل باحة جامع الصالح في العاصمة اليمنية صنعاء.

وظهر في الفيديو مجموعة من الحوثيين وهم يؤدون بعض الحركات الراقصة داخل باحة المسجد؛ في حركة استفزازية للشعب اليمني وأنصار الرئيس صالح وأهل السنة في اليمن وإهانة إلى بيوت الله.

يُذكر أن مسجد الصالح الذي سيطروا عليه بعد قتل الرئيس صالح يعد أكبر جامع في اليمن بُني حديثًا وتم تسميته ” الصالح ” نسبة إلى الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي بُني في عهده، كما أنه آخر معقل من معاقل المذهب السني في صنعاء.