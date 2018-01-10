الداخلية التونسية: توقيف 200 شخص وإصابة العشرات في مظاهرات الغلاء

تونس(صدى):

كشفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، عن توقيف أكثر من 200 شخص؛ على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد اعتراضًا على غلاء الأسعار.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني، أنه أصيب العشرات، بجروح خلال التظاهرات،مشيرًا إلى وقوع عمليات نهب وسرقة.

وأشار إلى أن أحد المتاجر التابعة لسلسلة ” كارفور ” تم نهبها، بجانب أصابة 49 شرطيا أصيبوا بجروح خلال اشتباكات في مختلف أنحاء البلاد.

ونفت الداخلية علاقتها بمقتل متظاهر أمس يبلغ من العمر 45 عام، مشددة على أن جثمانه لم تكن عليه أي آثار عنف.