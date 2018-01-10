جامعة جازان تعلن عن توفر وظائف أكاديمية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة جازان عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين، وذلك على وظائف أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد، من حملة الدكتوراه أو ما يعادلها في عدد من التخصصات للجنسين.

وأوضح وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتور سلطان الحازمي أن الجامعة تتطلع لأن تضيف لكوادرها الأكاديمية أفضل الخبرات من الطاقات السعودية الشابة , مشيرا إلى تخصيص صفحة على البوابة الإلكترونية لتعبئة البيانات والتقدم بطلبات التوظيف، وذلك على الرابط التالي هنا: , لافتا إلى أن عملية التسجيل تنتهي بنهاية السبت الـ3 من شهر جمادى الأولى المقبل .