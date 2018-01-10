انشقاق قائد عسكري عن الحوثي وانضمامه إلى الجيش اليمني

فهمي محمد(صدى):

انشق قائد المدفعية في لواء الدفاع الساحلي التابع لميلشيا الحوثي العقيد الركن هاني قيوع عن الميلشيا، أمس الثلاثاء، وانضم إلى قوات الجيش اليمني في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وأكد مصدر في الجيش اليمني أن العقيد ” قيوع ” وصل إلى مدينة عدن أمس بعد فراره من مدينة الحديدة معلنًا إلتحاقه بجبهة الساحل الغربي ضد الميلشيا.

وأوضح المصدر أن العقيد انشق عن الحوثيين بسبب ممارساتهم بحق الضباط وأفراد لواء الدفاع الساحلي والقوات البحرية.