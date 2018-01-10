بالصور.. انطلاق ” بورشه 718 كايمن GTS 2018 ” الأكثر شراسة

عادل الحربي (صدى):

أطلقت بورشه عائلة سياراتها 718 لتستهدف السائقين الباحثين عن الأداء القوي والمتعة الخالصة من الانطلاق بلا حدود، ولأن هذه النوعية من السائقين تبحث دوما عن المزيد، فقد جاءت نسخة GTS من 718 لتقدم المزيد من الرياضية والشراسة.

التصميم الخارجي

تعتمد نسخة GTS من بورشه 718 كايمن على تصميم أكثر حدة وهجومية من شقيقاتها، لتلاقي طموح الأداء عند محبيها.

ففي المقدمة تحافظ السيارة على الجينات الأصلية لبورشه، وبخاصة مع المصابيح البيضاوية ذات العدسات الأحادية، إضافة إلى خطي الكتف المرتفعين ليبرزا عضلات السيارة، وغطاء مساحة التخزين الأمامية، إضافة إلى المصد الأمامي ذو فتحات التهوية الكبيرة ومشتت الهواء السفلي.

على الجانبين تأتي العجلات المعدنية التسابقية ومن خلفها المكابح ذات الحجم الكبير لتعزز من أداء السيارة، إضافة إلى فتحات التهوية الكبيرة خلف الأبواب لتغذي المحرك وتبرد الأجزاء الخلفية للسيارة، وبالطبع المرايا انسيابية التصميم التي تسمح للهواء بالمرور من بين القواعد التي تحملها.

في الخلف تعتمد 718 كايمن GTS على مصابيح يغلب عليها اللون الأسود لتعزز الرياضية، واضاءة LED مميزة، وكذلك غطاء زجاجي ليكشف عن غرفة المحرك وشعار بورشه على الجناح الخلفي ليعزز من الثبات، وأخيرا المصد الخلفي مع مشتت الهواء الكبير وفتحات طرد العادم في المنتصف.

المقصورة الداخلية

داخل مقصورة بورشه 718 كايمن GTS تقدم بورشه كل ما لديها بصورة ابسط وأصغر حجما في هذا الطراز، حيث عجلة القيادة الرياضية ثلاثية الأذرع المائلة للتصميمات الكلاسيكية، وكذلك لوحة العدادات ذات المؤشرات الحمراء التي تشجعك على الانطلاق بسرعة.

الكونسول الوسطي يضم شاشة النظام المعلوماتي ولم تتخل GTS عن أوجه الرفاهية المعتادة، لتقدم خامات عالية الجودة ومقاعد تدعم الركاب خلال القيادة السريعة، إضافة إلى صفي الازرار المميزين على جانب ناقل الحركة.

المحرك والأداء

تعمل بورشه 718 كايمن GTS محرك رباعي الأسطوانات الا انه قادر على تحقيق أداء استثنائي في هذا البدن الصغير.

فالمحرك سعة 2.5 لتر ذو وضعية وسطية وشحن توربيني، قادر على توليد 365 حصان وعزم 430 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة ثنائي القابض PDK، ليدفع بالعجلات الخلفية من الثبات إلى سرعة 100 كم/س خلال 4.1 ثانية وحتى الوصول لسرعة قصوى 290 كم/س.