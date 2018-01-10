قوات النخبة تطرد عناصر ” القاعدة ” وتعتقل بعضهم في شبوة باليمن

فهمي محمد(صدى):

أكدت وسائل إعلام يمنية، أن قوات النخبة تمكنت من تحرير مديرية الصعيد في محافظة شبوة جنوب اليمن، من مسلحي تنظيم القاعدة الإرهابي، بمساعدة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن القوات قامت بعملية عسكرية خاطفة من عزان إلى الصعيد، نجحت على إثرها من طرد عناصر التنظيم الإرهابي واعتقال عدداً منهم، وقد انفجرت سارة مفخخة مستهدفة القوات اليمنية أثناء العملية.

وكانت قوات النخبة قد تلقت تدريبات عسكرية على يد قوات التحالف العربي، في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضر موت، حيث تعمل على تأمين معظم مديريات شبوة حيث كان ينشط تنظيم القاعدة فيها.