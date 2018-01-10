صور تنظيم الحمدين تجلب ” الفقر ” إلى فنادق وعقارات قطر

طلال الضوي(صدى):

أشار المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، إلى أن 80% من أبراج مدينة الدفنة غير مستأجرة، والفنادق مهجورة؛ نظراً لإجبار ملاك العقارات على وضع صور تنظيم الحمدين.

وقال ” الهيل ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” فنادق وأبراج ومباني مهجوره هذا هو الحال في قطر الان .. تحولت المباني الجديده الى حائط إعلانات وجلبت صور خيال المآته البؤس والفقر والعار على ملاك العقار الذين أجبرو على وضع صوره. ٨٠٪ من ابراج الدفنه من غير مستئجر والفنادق ميته كل هذا من اجل مكابرة تنظيم الحمدين في الباطل ” .