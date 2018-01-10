تعليم القصيم يستحدث 37 روضة أطفال

سالم المطيري(صدى):

استكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم استحداث 37 روضة أطفال، وذلك تنفيذًا لخطة التوسع الثالثة لرياض الأطفال في وزارة التعليم التي تمتد حتى العام الدراسي 1440-1441هـ.

وأوضح مدير إدارة التخطيط المدرسي في الإدارة العامة لتعليم القصيم عبد الله الربدي أن تعليم القصيم عمل على استكمال استحداث 37 روضة أطفال، تمثل المرحلة الأولى والثانية والثالثة ضمن خطة التوسع الثالثة لرياض الأطفال بوزارة التعليم التي بدأت عام 1435- 1436هـ وتنتهي مرحلتها الرابعة والخامسة عام 1440-1441هـ، وذلك بعد توفر العدد المطلوب من المعلمات، وتأمين المقرات، واكتمال التجهيزات المناسبة.

وبين أن الإدارة العامة، ممثلة بإدارة التخطيط المدرسي وفي إطار سعيها إلى خلق بيئة رياض أطفال مناسبة قامت بالعمل على برمجة مشاريع رياض الأطفال لإنشاء مبان حكومية جديدة، مشيرًا إلى أن اللجنة المكلفة بتطبيق خطة التوسع تواصل عملها لاستكمال انجاز المرحلة الرابعة والخامسة من الخطة.

فيما اكدت مديرة رياض الأطفال في الإدارة العامة لتعليم القصيم الجوهرة الجمعة أن التوسع في إحداث رياض الأطفال يمثل حجم العناية التي يحظى بها التعليم، والأهمية الكبرى لقطاع رياض الأطفال، باعتباره المنطلق الأول والأهم لخلق مسيرة تعليمية ذات مخرجات متميزة