جدل حول استخدام تقنية الفيديو في التحكيم خلال مونديال روسيا 2018

ماجد محمد(صدى):

انتقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق، جوزيف بلاتر، استخدام تقنية الفيديو في التحكيم في إطارمونديال روسا2018.

وأوضح ” بلاتر” أن تلك المسابقة ليست حقلًا للتجارب، مشيرًا إلى أن تلك التقنية تُعد تدخلًا كبير في اللعبة، قائلًا: ” سيكون من الخطأ استخدام الفيديو في روسيا، فالنظام غير ناضج بشكل كبير، ولا تزال عدة دول تستخدمه بأشكال مختلفة “.

يُذكر أن ألمانيا من بين الدول التي طبقت نظام الفيديو في التحكيم، وشهد التطبيق التجريبي، عدد من المشكلات.

ومن المنتظر أن يتخذ ” الفيفا ” قرار نهائي بشأن تلك التقنية في اجتماع 2 مارس، مع الإشارة إلى أن الرئيس الحالي للاتحاد السويسري جياني إنفانتينو ، يؤيد إدخال تلك التقنية إلى المونديال.