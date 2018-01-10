مدني المدينة يقوم بجولات تفتيشية للتأكد من توفر متطلبات السلامة

نايف السالم(صدى):

نفذت إدارة السلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة عدداً من الجولات التفتيشية على مرافق الإيواء السياحي والمواقع الترفيهية وقصور وقاعات الأفراح, نظراً لارتفاع نسبة الإشغال في أوقات الإجازة, وذلك للتأكد من توفر متطلبات السلامة وفقاً للوائح والتعليمات الصادرة بذلك.

ووقفت الفرق المتخصصة على عدد من المخالفات والملاحظات خلال الجولات وإحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات لوائح وتعليمات الدفاع المدني.

يذكر أن إدارة السلامة بالدفاع المدني بالمنطقة تواصل المتابعة والتفتيش الوقائي على كافة المنشآت الخاضعة للإشراف الوقائي, ومنها مرافق الإيواء السياحي والمواقع الترفيهية وقصور وقاعات الأفراح بشكل مستمر طوال العام.